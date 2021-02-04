دولة الإمارات تعلن تقديم 157,783 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 3,849,374 جرعة