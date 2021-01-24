تايلاند تسجل 198 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند خلال الـ 24 ساعة الماضية 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة وأوضحت قوة التصدي لكوفيد-19 في تايلاند أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات واردة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13500 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 73 وفاة.