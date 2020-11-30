أصبحت شركة "موديرنا" ثاني شركة تطلبا تفويضا طارئا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح فيروس كورونا.وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، إن لقاحها فعال بنسبة 94.1٪، كما أنه نجح بنسبة 100٪ في منع حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.