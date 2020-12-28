وزير الصحة اللبناني يؤكد الكمية التي تم حجزها هي 15% من نسبة القاطنين في لبنان أي حوالى مليون مواطن ومع ما تأمّن حتى اليوم من مناعة مجتمعية قد تصل إلى 20% في الربيع المقبل