وفاة طبيب في أوغندا بسبب إصابته بـ الإيبولا
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وفاة طبيب في أوغندا بسبب إصابته بـ الإيبولا

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العرب اليوم - وفاة طبيب في أوغندا بسبب إصابته بـ الإيبولا

وفاة طبيب في أوغندا
كامبالا ـ العرب اليوم

أعلن وزير الصحة الأوغندي، اليوم السبت، وفاة طبيبًا تنزانيًا يعمل في أوغندا، إثر إصابته بـ فيروس الإيبولا، وهو بذلك أول عامل صحي يتوفى نتيجة للمرض، في أحدث تفش له في البلاد.
ووفقًا لـ رويترز، كتبت وزيرة الصحة جين روث أسينج، في تغريدة لها عبر تويتر: يؤسفني أن أعلن أننا فقدنا طبيبنا الأول، الدكتور محمد علي، وهو مواطن تنزاني يبلغ من العمر 37 عامًا. وكان الطبيب المتوفي، من بين ستة عاملين صحيين من بينهم أطباء وطبيب تخدير وطالب طب أصيبوا بمرض الإيبولا.

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وفاة طبيب في أوغندا بسبب إصابته بـ الإيبولا وفاة طبيب في أوغندا بسبب إصابته بـ الإيبولا



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