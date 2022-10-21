المملكة المتحدة تسجل مليوني إصابة بكورونا في أسبوع

أظهرت بيانات رسمية بريطانية، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة سجلت خلال أسبوع مليوني إصابة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة في ثلاثة أشهر ووفقا لأحدث الأرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية، استمر عدد الإصابات في الارتفاع في إنجلترا وويلز في الأسبوع الذي انتهى في 11 أكتوبر، على الرغم من أن اتجاه الإصابات (ارتفاع أو انخفاض) لا يزال غير مؤكد في اسكتلندا وايرلندا الشمالية.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص الموجودين في منازلهم والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بنسبة 15% ويقدر مكتب الإحصاء الوطني أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في إنجلترا هو 170620، أي ما يعادل 3.13% من السكان، أو حوالي 1 من كل 30 شخصا.