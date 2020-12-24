ليبيا تسجل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 6 حالات

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، وتماثل للشفاء 905 مصابين، في حين توفي 6 آخرون وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا وصل إلى 97 ألفا و192حالة، منها 28 ألفا و132 نشطة، و67 ألفا و661 متعافي، بينما توفي 1399 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.