بلجيكا تسجل 51 وفاة و2583 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2583 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و51 وفاة وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 691.854 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20726 حالة وفاة .