روسيا تسجل 8328 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي

سجلت روسيا 8328 إصابة جديدة بفيروس كورونا و389 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، وتعافى 8902 مصابا بكوفيد 19 وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1747)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ (702)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (533).

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و597868 إصابة بالفيروس، وتعافى حتى الآن 4 ملايين و220035 شخصا، وتوفي 101106 أشخاص وأطقلت روسيا منذ نهاية العام الماضي، حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورنا في جميع الأقاليم.

المصدر: RT