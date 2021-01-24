تسجيل 12257 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 12257 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و349 وفاة وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.134.936 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51.870 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.807.500 حالة.