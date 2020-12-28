وزير الصحة اللبناني يؤكد السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح "فايزر" واعتمدت الحكومة القرار رغم الظروف الصعبة التي نعيشها للوصول الى مناعة مجتمعية منتصف شباط