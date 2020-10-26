روسيا تعلن عن بدء إنتاج لقاح سبوتنيكv لفيروس كورونا صناعيا قبل حلول ديسمبر المقبل
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روسيا تعلن عن بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" لفيروس كورونا صناعيا قبل حلول ديسمبر المقبل

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العرب اليوم - روسيا تعلن عن بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" لفيروس كورونا صناعيا قبل حلول ديسمبر المقبل

تصنيع دفعة من لقاح "سبوتنيم-V" لفيروس كورونا
موسكو - العرب اليوم

أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية عن نيتها البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس كورونا المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر ديسمبر المقبل.وفي تصريح صحفي، قالت المتحدثة باسم شركة "بيوكاد"، إيرينا كينيوخوفا، إن الشركة تعمل حاليا على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، والذي تم تسجيله رسميا في 11 أغسطس الماضي.فيما أكدت شركة روسية أخرى وهي "بينوفارم" أن مصنعها في مدينة زيلينوغراد بضواحي موسكو بصدد إتمام استعداده للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" صناعيا.

 

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روسيا تعلن عن بدء إنتاج لقاح سبوتنيكv لفيروس كورونا صناعيا قبل حلول ديسمبر المقبل روسيا تعلن عن بدء إنتاج لقاح سبوتنيكv لفيروس كورونا صناعيا قبل حلول ديسمبر المقبل



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