وفاة 26 شخصًا بحمى الضنك في السودان

سجّل السودان 26 حالة وفاة، و462 إصابة مؤكدة، و3439 حالة اشتباه بحمى الضنك، في 9 ولايات سودانية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالصحة السودانية الدكتور منتصر محمد عثمان، أن أكثر الولايات التي سجلت إصابات بالمرض هي: شمال كردفان، وغرب كردفان، وشمال دارفور، وجنوب كردفان، وغرب وجنوب دارفور، لافتًا النظر إلى خلو الخرطوم من أي حالة إصابة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت التدابير اللازمة للحد من انتشار المرض، عبر فرق لمكافحة الناقل بالولايات، إلى جانب عمليات الرصد والتقصي اليومية، وتوفير الأدوية والاحتياجات الصحية في الولايات.