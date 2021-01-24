155 وفاة و14849 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 14849 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و155 وفاة وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.654.533 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 153339 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.316.786 حالة .