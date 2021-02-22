فلسطين تسجل 1334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات و1334 إصابة جديدة بكورونا و615 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 85 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.