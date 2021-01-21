أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الخميس، أن السلطات الهنغارية وافقت على استخدام لقاحي "سبوتنيك V" الروسي و"أسترازينيكا" البريطاني المضادين لفيروس كورونا وقال صندوق الاستثمار في بيان إن المعهد الوطني الهنغاري للأدوية والتغذية، سجل لقاح "سبوتنيك V" لاعتماده رسميا في تطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

وأصبحت بذلك هنغاريا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح رسميا باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها وتم تسجيل اللقاح في هنغاريا بموجب تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ بناء على بيانات من الاختبارات السريرية التي تم أجراؤها على لقاح "سبوتنيك V" في روسيا، وتقييم شامل للعقار من قبل خبراء هنغاريين كذلك تم تسجيل اللقاح الروسي، في وقت سابق، في كل من بوليفيا، وصربيا، والجزائر، وفلسطين، وفنزويلا وباراغواي، وتركمانستان، وبيلاروس.