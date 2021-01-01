الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) منها تسع حالات محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 87072 إصابة ، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 حالة .