ألمانيا تستبعد التلقيح ضد كورونا قبل الربع الأول من العام القادم

أكدت السلطات الصحية الألمانية، أن برلين لا تتوقع إتاحة لقاح لفيروس كورونا قبل الربع الأول من العام 2021، وفقا لوثيقة صحية، اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الاثنين وأشارت الوكالة إلى أنها اطلعت على نسخة من استراتيجيات ألمانيا الوطنية للقاحات، حيث يحدد تقرير وزارة الصحة الاستراتيجي المكون من 15 صفحة، سبعة لقاحات محتملة، ومن المتوقع أن تكمل الاختبار هذا العام أو التالي، ويمكن أن تكون متاحة بكميات كافية، لبدء حملة تلقيح وطنية، للمجموعات ذات الأولوية وتشمل هذه الوثيقة معلومات واختبارات من مجموعة شركات، وهي "أسترازينكا"، و"بيونتش" وشريكتها بفيزر"، و"موديرنا"، و"نوفوفاكس"، و"جونسون إند جونسون"، و"غلاكسوسميثكلاين"، وشركة "كيورفاك".

ولفتت الوثيقة إلى أنه "بافتراض أنه يمكن تأكيد نسبة المخاطرة الإيجابية المواتية، فمن المتوقع الحصول على الموافقات الأولى في الربع الأول من العام 2021 على أقرب تقدير" كما أكدت الوثيقة أن ألمانيا ستجمع بيانات غير شخصية، بما في ذلك معلومات عن العمر، والجنس، ومكان الإقامة، وتاريخ التطعيم، ومنتج اللقاح، وجرعة التطعيم التي يتم إعطاؤها، للحصول على نظرة عامة حول فعالية اللقاحات.

المصدر: "رويترز"