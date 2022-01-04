ارتفاع ملموس بعدد الإصابات بكورونا في إسرائيل

يواصل عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعه الملحوظ في إسرائيل، حيث تم تسجيل 10644 إصابة بالفيروس من بين نحو 197 ألف فحص تم

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 10644 إصابة بفيروس كورونا أمس، من بين نحو 197 ألف فحص تم إجراؤه، وارتفعت في الوقت نفسه، نسبة النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها إلى 5.51٪ كما أشارت معطيات وزارة الصحة الى ارتفاع في عدد مرضى كورونا في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد حيث وصل إلى 236، وتصنف 117 حالة على أنها خطيرة.