رقم قياسي جديد بحالات كورونا اليومية وحصيلة الإصابات تتجاوز 12 مليوناً في روسيا

سجلت روسيا 141833 إصابة جديدة بفيروس كورونا، محطمة بذلك الرقم القياسي لليوم السابق بفارق نحو 16 ألف حالة، ما رفع الحصيلة التراكمية للإصابات إلى 12 مليونا و128796 حالة جاء ذلك في تحديث يومي للمركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أشار إلى أن 678 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي مقابل 663 أمس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 332690.