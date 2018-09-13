الكافيين يقلل من خطر الوفاة بأمراض الكلى المزمنة

كشف دراسة جديدة أن تناول مشروبات الكافيين قد تقلل من خطر الوفاة بأمراض الكلى المزمنة لدى المصابين بها.

وذكرت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "نيفرولوجي ترانسبلانتيشن" المتخصصة في زراعة الكلى، أن الكافيين يساعد على إفراز "أكسيد النتريك"، الذي يحسن من وظائف الأوعية الدموية، موضحة:"للكافيين فائدة صحية للمصابين بأمراض مزمنة في الكلى".