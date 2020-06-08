وفاة و102 إصابة بكورونا في 24 ساعة في إسبانيا

قالت وزارة الصحة الإسبانية، الأحد، إن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة شخص واحد خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء بالبلاد إلى 27 ألفا و136 حالة.

من جهة أخرى؛ سجل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زيادة بـ102 من الحالات في ظرف 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 241 ألفا و550 منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالوباء الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات والمراكز الصحية سجل زيادة بـ 148 حالة خلال سبعة أيام، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تخضع للعلاج إلى 124 ألفا و323 حالة، بينما يوجد 11 ألفا و608 من المرضى بأقسام العناية المركزة؛ بزيادة 14 حالة مقارنة مع أمس السبت.