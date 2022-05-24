أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت وجود 131 حالة جدري القردة، بينما يجري التحقق من 106 حالات أخرى وأبلغت 17 دولة غير متوطن فيها المرض أمس، بوجود 131 حالة لمرض جدري القردة فيها. ويعمل السودان والأرجنتين على التحقيق في ظهور حالات لدى كل منهما، حسب منظمة الصحة العالمية وكان أعلى رقم تم تسجيله هو 40 حالة في إسبانيا، ثم البرتغال 37 حالة و30 في بريطانيا ولا تزال هناك حالات أخرى يتم التحقق منها، خصوصا في إسبانيا.