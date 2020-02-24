قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.