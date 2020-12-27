الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، فيما لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86955 حالة، بينما ظل عدد الوفيات مستقرًا عند 4634 حالة.