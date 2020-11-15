الولايات المتحدة تسجل أكثر من 177 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 177 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تسجل أكثر من 177 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تراجعا طفيفا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، برصد أكثر من 177 إصابة جديدة بالوباء خلال يوم أمس السبت وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 177224 حالة جديدة، بعد قفزة غير مسبوقة بـ184514 حالة في يوم الجمعة.

وأفادت الجامعة برصد 1138 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الوباء في البلاد خلال يوم أمس، مقارنة مع 1431 وفاة في اليوم السابق وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب آخر بيانات الجامعة، 10 ملايين و905598 حالة إصابة، منها 245614 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

المصدر: RT

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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 177 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الولايات المتحدة تسجل أكثر من 177 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة



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