روسيا تسجل 21127 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 21127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و491 وفاة وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 3719400 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 69462 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 22445 حالة للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين 3131760 حالة.