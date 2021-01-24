ليبيا تسجل 1148 إصابة بفيروس كورونا و26 وفاة

سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1148 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و1298 حالة شفاء، و26 وفاة وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 113 ألفا و688 إصابة، منها 19 ألفا و675 إصابة نشطة حتى الآن، و1763 وفاة، بينما تعافى من المرض 92 ألفا و250 إصابة.