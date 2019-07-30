انخفاض السكر بالمشروبات الغازية يقلل فرص الإصابة بالسمنة عند الاطفال

أفاد تقرير حديث باستمرار انخفاض استهلاك السكر فى المشروبات الغازية فى البرتغال إلى جانب مستويات السمنة لدى الأطفال، مما يشير إلى نجاح ضريبة السكر التى تفرض على الشركات المنتجة للمشروبات الغازية.

وجاء فى تقرير برنامج دعم الأغذية الصحية أنه فى عام 2018 بلغ استهلاك المواطن البرتغالى 60 لترا فى المتوسط من المشروبات الغازية ما يعادل 3ر3 كيلوجرام من السكر، وهوأقل من الاستهلاك بالنسبة لعام 2017 (75 لترا ما يعادل 4ر4 كلج سكر) عندما تم تطبيق الضريبة على هذه المشروبات لأول مرة.

وأفاد التقريروفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، بأن الانخفاض فى استهلاك السكر يرتبط بتغير فى عادات الاستهلاك، وفرض ضريبة السكر على هذه المنتجات.

وفى تطور متصل، أعلنت وزيرة الدولة للصحة عن حدوث انخفاض مرحب به فى عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة فى البلاد، مع اتجاه النشء إلى التقليل من تناول المشروبات الغازية يوميا.