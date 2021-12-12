الصحة العالمية تؤكد لقاحات فيروس كورونا فعالة ضد متحور أوميكرون
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الصحة العالمية تؤكد لقاحات فيروس كورونا فعالة ضد متحور أوميكرون

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العرب اليوم - الصحة العالمية تؤكد لقاحات فيروس كورونا فعالة ضد متحور أوميكرون

منظمة الصحة العالمية
جنيف - العرب اليوم

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إن متحور أوميكرون له سرعة انتقال مقارنة مع دلتا، ويؤدى إلى مرض خطير، ولكن أكثر المرضى لديهم أعراض خفيفة وتابعت، أن شركة فايزر أعلنت أن لقاح فايزر فعال ضد متحور أوميكرون من خلال دراسة أجرتها الشركة، مضيفة أن اللقاحات توفر مناعة ضد أوميكرون لذلك لابد من الحرص على اللقاحات، مشيرة إلى أن الجرعة المعززة مهمة جدًا فى الوقاية من المتحور الجديد وأضافت، أن اللقاحات لا تمنع انتقال الفيروس،  لذلك لابد من اتباع الاجراءات الاحترازية، موضحة أننا نشجع على تطوير اللقاحات، مشيرة إلى أن 9 دول من 22 دولة وصلت إلى تلقيح 40% من السكان مع نهاية 2021، ولكن الدول الأخرى لم تقم سوى بتطعيم 10% فقط من سكانها.

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الصحة العالمية تؤكد لقاحات فيروس كورونا فعالة ضد متحور أوميكرون الصحة العالمية تؤكد لقاحات فيروس كورونا فعالة ضد متحور أوميكرون



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