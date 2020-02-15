وفاة سائح صيني في فرنسا بفيروس كورونا في أول تسجيل لحالة وفاة في القارة الأوروبية

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان السبت وفاة مريض مصاب بفيروس كورونا المستجدّ كان يُعالج في مستشفى في فرنسا منذ أواخر كانون الثاني وهو سائح صيني يبلغ من العمر ثمانين عاماً، وأشارت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي إلى أن حالة الوفاة هذه هي "الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا"، وحتى الآن، كانت سُجّلت ثلاث وفيات فقط خارج الصين القارية في الفيليبين وهونغ كونغ واليابان.