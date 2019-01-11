وصلت حالة الشغف بالتكنولوجيا إلى حد الجنون، فالملايين أصبحوا أكثر هوسًا بالتكنولوجيا ووسائلها المختلفة إلى درجة يمكن معها أن يضروا أنفسهم، ويضروا من حولهم. أحد الشباب الصينى وصل هوسه بالتكنولوجيا إلى درجة أنه باع "كليته" لشراء هاتف ذكى من إحدى الماركات عالية التكلفة، إلى جانب "تابلت" من نفس الماركة.

الشاب يدعى وانج، وقد قرر بيع كليته فى عام 2011 من خلال السوق السوداء مقابل 2500 جنيه إسترلينى، بما يقابل 22000 يوان، من أجل الحصول على هاتف ذكي جديد، حيث كان وقتها عمره 17 عامًا فقط فى ذلك الوقت واستخدم المال بالفعل لشراء الهاتف.

وقال وانج، البالغ من العمر 25 عاماً حاليًا، إنه التقى ببائع إلكترونى على الإنترنت، وبالفعل قام بإجراء الجراحة، ولكنه الآن يعانى من "الفشل الكلوى" ومشاكل صحية فى كليته الأخرى، بل إنه أصبح طريح الفراش، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اتصلت والدة وانج، بالشرطة بعد اكتشاف الواقعة، وتم سجن 9 أشخاص بسبب دورهم فى عملية بيع الكلية، ومنح القضاء "وانج" وعائلته تعويضًا قدره 169 ألف جنيه إسترليني أى ما يقرب من 1.47 مليون يوان.