درس خبراء إحدى المؤسسات العلمية الألمانية إمكانية تقوية بصيلات الشعر وتخليص الرجال من مشكلة الصلع واللافت أنّ الطريقة التي اكتشفوها فريدة ورخيصة في نفس الوقت وناجحة وفعّالة.

كما درس الباحثون خصائص القهوة، واتضح لهم أنّها قد تتوغل عميقاً في جذور الشعر، وتحيّد التستوستيرون الذي يسبب فقدان الشعر وظهور الصلع.

ووضع الباحثون مصل القهوة والشعر البشري في أنبوبة اختبار، ولاحظوا سرعة نمو الشعر. فالقهوة تحطّم الحاجز وتساعد على نمو الشعر كما تؤثر في العضلات المُحيطة ببُصيلات الشعر.

ولتحسين نمو الشعر ووقف تساقطه، يمكن وضع الكافيين على بُصيلات الشعر، حيث تبين أنّ هذه الطريقة أوقفت تساقط الشعر بنسبة 20 في المئة. كذلك فإنّ شرب القهوة لا يعطي نفس النتائج، لأنه من أجل ذلك يجب احتساء أكثر من 50 كوباً من القهوة في اليوم.

كما يجب الأخذ في الاعتبار احتمال وجود حساسية من الكافيين، لذلك ينصح الأطباء عدم استخدام النوع الطبيعي، بل مثيله الصناعي. هذه الطريقة فعّالة في حال بقاء بُصيلات الشعر حيّة، لأنّ موتها لن يجعل الكافيين نافعاً ولا حتى أي مادة أخرى. لذلك يجب احتساء القهوة في فترة تساقط الشعر