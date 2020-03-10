ظهور أعراض جديدة لفيروس «كورونا»

كشفت دراسة علمية عن أعراض جديدة يسببها فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19 " ، بخلاف الأعراض المعروفة كألم الحنجرة والسعال الرطب والزكام ،وارتفاع درجة الحرارة .

وأكدت الدراسة التي تمت في سنغافورة أن فيروس كورونا الجديد يظهر في شكل "حمى الضنك " حيث ارتفاع درجة الحرارة ووجود طفح جلدي وحكة .

وأشارت عند تشخيص تلك الأعراض بحمى الضنك تبين بعدها أن أصحابها يعانون من فيروس كورونا حيث بدأوا بعدها يشكون من صعوبة التنفس .