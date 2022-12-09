إسبانيا تحذر من 3 أدوية شائعة لتسببها في فشل كلوي وحالات وفاة

أعلنت الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية " Aemps" فرض حظر على ثلاثة أدوية مصنوعة من هيدروكسى ايثيل النشا في إسبانيا ، اعتبارا من 15 ديسمبر بعد إعادة النظر في أنها أدوية آمنة .