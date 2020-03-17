الصحة الإيرانية تؤكد تسجيل 1178 إصابة و135 وفاة جديدة بكورونا في البلاد

في آخر تحديث لسجل ضحايا فيروس كورونا في البلاد، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية رصد 135 وفاة و 1178 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988 والإصابات إلى 16169 حالة حتى الآن، وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بكورونا بلغ 5389 شخصا.