ليبيا تسجل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ليبيا 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و21 وفاة وأفاد المركز الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 98381 حالة، بينما بلغ إجمالي الوَفَيَات 4.1436 حالة، مشيرًا إلى تماثل 3.68990 مصابًا بالشفاء حتى الآن.