أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 18، مع تأكد إصابة 6 آخرين ،وجاء في بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن "الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".

وأوضح البيان أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد"، ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.