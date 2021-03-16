روسيا تتوصل إلى اتفاقات لإنتاج لقاح «سبوتنيك» في أوروبا
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روسيا تتوصل إلى اتفاقات لإنتاج لقاح «سبوتنيك» في أوروبا

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العرب اليوم - روسيا تتوصل إلى اتفاقات لإنتاج لقاح «سبوتنيك» في أوروبا

لقاح فيروس كورونا
موسكو _ العرب اليوم

علقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أمس (الاثنين) استخدام لقاح «أسترازينيكا» للوقاية من (كوفيد - 19) بعد أن تحدثت دول عدة عن احتمال أن تكون له آثار جانبية خطيرة، مما دفع بحملة التطعيم المتعثرة بالفعل في أوروبا إلى الفوضى. وتوقفت الدنمارك والنرويج عن استخدام اللقاح الأسبوع الماضي بعد تسجيل إصابة حالات منفردة بنزيف أو جلطات دموية أو انخفاض في الصفائح الدموية بعد تلقيه. وحذت آيسلندا وبلغاريا حذوهما وأعلنت آيرلندا وهولندا تعليق استخدامه أول من أمس (الأحد). وستزيد الخطوات التي اتخذتها بعض من أكبر الدول الأوروبية وأكثرها سكانا من المخاوف المتعلقة ببطء وتيرة حملة التطعيم في المنطقة التي تعاني نقصا في إمدادات اللقاحات، ومنها أسترازينيكا، بسبب مشكلات في إنتاجها.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إنه لا يمكن استبعاد خطر حدوث جلطات دموية رغم قلته. وأضاف «القرار مهني لا سياسي»، مشيرا إلى أنه جاء بناء على توصية من معهد بول إيرليش المسؤول عن اللقاحات في البلاد. أما فرنسا فقالت إنها علقت استخدام ذلك اللقاح في انتظار تقييم وكالة الأدوية الأوروبية والمقرر صدوره اليوم (الثلاثاء). وقالت إيطاليا إن تعليق استخدامه «إجراء احترازي ومؤقت» في انتظار تقييم الجهة التنظيمية. وأوقفت النمسا وإسبانيا استخدام شحنات محددة من اللقاح، بينما ناشدت منظمة الصحة العالمية الدول عدم وقف حملات التطعيم من المرض الذي أودى بحياة نحو مليونين و700 ألف في أنحاء العالم حتى الآن
 وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة لوكالة «رويترز» للأنباء: «لا يوجد حتى اليوم دليل على أن الحالات نتجت عن تلقي اللقاح ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس». وقالت بريطانيا إنه ليس لديها مخاوف بينما ترى بولندا أن المنافع تفوق المخاطر. وقالت منظمة الصحة العالمية إن لجنتها الاستشارية تراجع التقارير المتعلقة بأثر اللقاح وستنشر ما تخلص إليه في أسرع وقت ممكن. لكنها أشارت إلى أنه من غير المرجح تغيير توصيتها الشهر الماضي باستخدام اللقاح على نطاق واسع، بما يشمل دولا قد تقلل فيها سلالة جديدة من (كوفيد - 19) ظهرت في جنوب أفريقيا من فاعلية اللقاح.

وردت أسترازينيكا في وقت سابق بالقول إنها أجرت مراجعة تشمل أكثر من 17 مليونا تلقوا اللقاح في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ولم تتوصل إلى أي أدلة على زيادة مخاطر الإصابة بجلطات الدم. كما قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أمس إن لقاح شركة أسترازينيكا آمن والحكومة على ثقة تامة بشأن استخدامه في حملة التطعيم. ورد على سؤال عما إذا كان يمكنه طمأنة الناس بشأن سلامة اللقاح قائلا: «نعم، يمكنني ذلك». وأضاف أن هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا لديها «بعض من أكثر المراقبين صرامة وخبرة في العالم. وهم لا يرون داعيا على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم». وتابع «لذلك فنحن ما زلنا على ثقة تامة بشأن البرنامج، وعظيم أن نراه يمضي قدما بهذه السرعة في مختلف أرجاء بريطانيا».

وأفاد أيضاً خبراء الطب في إيطاليا بأن لقاح أسترازينيكا آمن وحذروا من التوصل لاستنتاجات سريعة، وذلك في تعليقات صدرت أمس بعدما علقت بعض الدول استخدامه استنادا إلى مخاوف بشأن تجلط الدم. وقال جيورجيو بالو، رئيس وكالة الأدوية الإيطالية «أيفا» لصحيفة «لا ريبوبليكا» إنه في ظل إعطاء المزيد من اللقاحات سوف يكون هناك أيضا الكثير من الآثار الجانبية. وما زالت وزارة الصحة أيضا تستخدم اللقاح. وقال الخبير بالوزارة فرنكو لوكاتيلي في نسخة اليوم الاثنين من صحيفة «كوريري ديلا سيرا»: «أسترازينيكا تساعد في حماية الأشخاص من الجائحة». وأضاف أنه يجب على الأشخاص ألا يستخلصوا استنتاجات سريعة بشأن صلة عابرة، مشيرا إلى أن ملايين الأشخاص في أوروبا تلقوا اللقاح.

في غضون ذلك، ذكرت روسيا أنها توصلت لاتفاقات لإنتاج لقاحها المضاد لـ(كوفيد - 19) «سبوتنيك في» في العديد من الدول الأوروبية، حسب ما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس. وتردد أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي «آر دي آي إف» كيريل دميتريف، أعلن عن هذه الخطة في موسكو الاثنين ولكن دون الكشف عن أسماء الشركات المعنية. وقال إنه تم التوصل إلى اتفاقات مع شركات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. والهدف هو ضمان إمكانية بدء وصول شحنات اللقاح الروسي إلى الدول الأوروبية حالما يتم منح الموافقة في أوروبا.

وما زالت وكالة الأدوية الأوروبية تراجع اللقاح الروسي. وأعلنت إيطاليا بالفعل قبل أسبوع عن أن شركة «أدينه سيرل» في لومباردي سوف تنتج «سبوتنيك في» اعتبارا من يوليو (تموز) فصاعدا. وبحسب المعلومات الروسية، تمت الموافقة على العقار بالفعل في نحو 50 دولة، بينها المجر حيث بدأ الإنتاج دون موافقة وكالة الأدوية الأوروبية. واشتكى الكرملين من تسييس عملية ترخيص «سبوتنيك في» بأوروبا.

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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روسيا تتوصل إلى اتفاقات لإنتاج لقاح «سبوتنيك» في أوروبا روسيا تتوصل إلى اتفاقات لإنتاج لقاح «سبوتنيك» في أوروبا



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