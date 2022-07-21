منظمة الصحة العالمية تدرس تصنيف جدري القردة حالة طوارئ عالمية

تدرس منظمة الصحة العالمية تصنيف فيروس جدري القردة على أنه «حالة طوارئ عالمية»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وأمس الأربعاء، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، تسجيل نحو 14 ألف إصابة بجدرى القردة في أكثر من 70 دولة حول العالم.