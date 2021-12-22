فرض حجر بمدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة للحد من انتشار كورونا
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فرض حجر بمدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة للحد من انتشار كورونا

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العرب اليوم - فرض حجر بمدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة للحد من انتشار كورونا

فيروس كورونا
بكين - العرب اليوم

 فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا في مدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة، للحد من انتشار كورونا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين صينيين وجرى قرار إغلاق المدينة التي تقع في شمال غرب الصين، بسبب تفشي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، وذلك بعد أكثر من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان المدينة "البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع لخروجهم"، مضيفة أنه يسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق "كل يومين".

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فرض حجر بمدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة للحد من انتشار كورونا فرض حجر بمدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة للحد من انتشار كورونا



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