الهند تسجل 19079 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 19079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 224 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 10305788 إصابة في حين ارتفع إجمالي وفيات الفيروس إلى 149218 حالة .