إسرائيل تسجل 1230 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل حالتي وفاة و 1,230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في إسرائيل بلغ 345,201 إصابة بينهم 12,776 حالة نشطة فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 2,917 حالة.