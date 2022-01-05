الإصابات اليومية بكورونا ترتفع بشكل كبير في السعودية
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الإصابات اليومية بكورونا ترتفع بشكل كبير في السعودية

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العرب اليوم - الإصابات اليومية بكورونا ترتفع بشكل كبير في السعودية

فيروس كورونا
الرياض ـ العرب اليوم

 أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع كبير بحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة وسجلت وزارة الصحة 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة ليصبح الإجمالي 565482 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 424 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 543553 حالة كما أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة بسبب هذا الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8886 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 109 حالات.

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الإصابات اليومية بكورونا ترتفع بشكل كبير في السعودية الإصابات اليومية بكورونا ترتفع بشكل كبير في السعودية



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