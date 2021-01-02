باكستان تسجل 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 484362 حالة، منها 35130 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1745 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 438974 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 82 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10258 حالة وفاة.