الإمارات تسجّل 1,317 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي المصابين 172,751 حالة وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت خمس حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 585 حالة، مشيرة إلى شفاء 655 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 157,035 حالة.