تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة بيت لحم

مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة - أظهرت نتائج الفحو.صات المخبرية التي صدرت عن المختبر المركزي لوزارة الصحة قبل قليل إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى"26" حالة حتى الساعة 12:00 من منتصف ليل اليوم الإثنين، منها حالة واحدة سجلت في ضاحية ارتاح قضاء طولكرم أما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة بيت لحم.

أجرى مختبر الصحة المركزي اليوم الاثنين، "261" فحصاً على عينات مشتبه بإصابتها بالفيروس من مختلف المحافظات حيث تبين أنها سليمة وخالية من المرض، باستثناء الإصابات السبع التي تم تسجيلها اليوم، لغ عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء فحص ورصد فيروس كورونا المستجد في فلسطين" 1225" فحصاً، كانت جميعها سلبية (خالية من المرض) باستثناء "26" حالة تبين إصابتها بالفيروس.