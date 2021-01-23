14256 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 14256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 152 وفاة وأوضحت وزارةُ الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم أنَّ إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10639684 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوَفَيَات 153184 وفاة.