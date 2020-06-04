وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى236
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وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى236

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العرب اليوم - وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى236

وزارة الصحة الكويتية
الكويت - العرب اليوم

وزارة الصحة الكويتية تؤكد تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى236

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وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى236 وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى236



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لندن ـ العرب اليوم

رغم أن المناسبات الاجتماعية ما زالت ضئيلة بسبب فيروس "كورونا"، أطلت أميرة موناكو بأسلوب ملكي فاخر خصوصا مع تألقها بالقناع الأبيض الذي يحميها من هذا الفيروس، فلا بد من مواكبة أجدد إطلالاتها اللافتة والراقية. وأطلت أميرة موناكو إلى جانب زوجها مرتدية فستانا بيج فاتح ومزخرف مع النقشات الهندسية المطبعة بالورود، إلى جانب القصة التي تتخطى حدود الركبة بشكل ملفت. والبارز في إطلالة أميرة موناكو تنسيقها مع هذا الفستان موضة البلايزر البيضاء القصيرة والتي تصل الى حدود الخصر مع القصة الكلاسيكية البارزة من خلال الجيوب الجانبية. واللافت أن أميرة موناكو لم تتردد بارتداء القناع بأسلوب ملكي باللون الأبيض، ولم تتخلَّ عن النظارات الشمسية التي أيضا ضمنت حمايتها من فيروس كورونا، كما نسّقت مع إطلالتها حذاء كلاسيكي باللون الميتاليك ذات ال...المزيد

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