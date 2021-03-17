أول حبوب لعلاج «كورونا» قد تكون جاهزة نهاية العام
آخر تحديث GMT12:41:20
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

أول حبوب لعلاج «كورونا» قد تكون جاهزة نهاية العام

العرب اليوم -

العرب اليوم - أول حبوب لعلاج «كورونا» قد تكون جاهزة نهاية العام

لقاح فيروس كورونا
واشنطن _ العرب اليوم

تخضع حاليا علاجات فموية لـ«كوفيد - 19»، عبارة عن حبوب، لتجارب المرحلة الثانية من التجارب السريرية، وإذا نجحت، فقد تكون جاهزة بحلول نهاية العام. وحتى الآن، لا يوجد علاج لـ«كوفيد - 19»، والعلاج الوحيد الذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية هو «ريمديسيفير» الذي لا يتعامل مع المرض بل مع أعراضه، ويعطى للمرضى الذين استدعت حالتهم دخول المستشفى، ويجب إعطاؤه عن طريق الوريد.

وانتعشت الآمال خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بشأن وجود حبة دواء لتخليص أجساد مرضى «كوفيد - 19» من الفيروس، وذلك عندما تم تقديم نتائج التجارب المبكرة لعقار «مولنوبيرافير» الذي طورته شركة «ريدهيل بيوفارما» الأميركية، في مؤتمر «الفيروسات القهقرية والعدوى الانتهازية» الذي يعقد سنويا في الولايات المتحدة، ويحضره الآلاف من كبار الباحثين والأطباء من جميع أنحاء العالم، وعقد بنهاية الأسبوع الماضي افتراضيا بسبب ظروف «كورونا».

وتم خلال المؤتمر تقديم نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية لهذا العقار المصمم لمرضى «كوفيد - 19»، والذي يفعل ما يفعله عقار أوسيلتاميفير (تاميفلو) لمرضى الإنفلونزا.

ووفق تقرير نشره موقع «ميدسكيب» الطبي في 12 مارس (آذار) الجاري، فإن الدراسة التي عرضت خلال المؤتمر أظهرت أن الحبوب قللت بشكل كبير من الفيروس المعدي لدى المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض، وكانت نتيجة اختبارهم للفيروس إيجابية.

وبعد 5 أيام من العلاج، لم يكن لدى أي من المشاركين الذين تلقوا «مولنوبيرافير» فيروس يمكن اكتشافه، في حين أن 24 في المائة من مجموعة المقارنة الذين تلقوا العلاج الوهمي كان لا يزال لديهم الفيروس.

وتطور شركة «ريدهيل بيوفارما»، صاحبة ابتكار هذا الدواء، نوعين آخرين عن طريق الفم: أحدهما لعلاج عدوى «كوفيد - 19» الشديدة للمرضى المقيمين في المستشفى، والآخر للمرضى في المنزل المصابين بعدوى خفيفة.

وانتقل الأول وهو عقار «أوباجانيب»، المخصص للحالات الشديدة إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، بعد أن أعلنت الشركة عن بيانات السلامة والفاعلية الأولية في ديسمبر (كانون الأول)، وتبين في المرحلة الثانية أن الدواء آمن في المرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين، ويقلل بشكل فعال من الحاجة إلى الأكسجين بنهاية فترة العلاج.

يقول جلعاد راداي، مدير العمليات في الشركة لموقع «ميدسكيب»: «الميزة الرئيسية لهذا العقار هي أنه مضاد للفيروسات ومضاد للالتهابات، ومن المتوقع الحصول على نتائج المرحلة الثالثة منتصف العام».

أما العقار الثاني، «أوباموستات»، فهو حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ويختلف عن الأول في أنه مخصص لمرضى «كوفيد - 19» غير المقيمين في المستشفى، ومن المتوقع أن تكون بيانات تجاربه السريرية متاحة في النصف الثاني من هذا العام، كما يقول راداي.

وإضافة لهذه العقاقير الثلاثة توجد عقاقير فموية أخرى في تجارب لا تزال في مراحل مبكرة، ويراقب اختصاصيو الأمراض المعدية هذا التوجه بحماس شديد. تقول سارة دورنبيرغ، اختصاصية الأمراض المعدية من جامعة كاليفورنيا لموقع «ميد سكيب»: «نحن بحاجة ماسة إلى خيار علاجي عن طريق الفم، فهذه فجوة حقيقية في العلاج المخصص للمرضى بالمستشفى».

وتوضح أنه رغم أن بعض الدراسات أظهرت فائدة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة للوقاية والعلاج المبكر، فإن هناك مشكلات لوجيستية كبيرة لأن جميع الخيارات الحالية تتطلب إعطاء الحقن في الوريد، وإذا كانت لدينا حبة لعلاج «كوفيد - 19» في وقت مبكر، خاصة في المرضى المعرضين لمخاطر عالية، فسوف تملأ فجوة كبيرة». وتشير الدراسات التي أجريت على «مولنوبيرافير» إلى أنه يقلل من تكاثر الفيروس في الأيام القليلة الأولى بعد الإصابة، حسبما أفادت دورنبيرغ.

وتقول: «سيكون من المهم معرفة ما إذا كانت النتائج تترجم إلى عدد أقل من الأشخاص يحتاجون إلى دخول المستشفى، وما إذا كان الناس يشعرون بتحسن أسرع، فأنا متحمسة للغاية لمطالعة البيانات السريرية لهذا العقار، كما سأراقب نتائج العقارين الآخرين في الأسابيع القادمة». وتضيف: «إذا نجحت هذه الأدوية، فأعتقد أنه من الممكن أن نستخدمها، ربما بموجب تصريح استخدام طارئ، هذا العام».

ويتفق كينيث جونسون، أستاذ العلوم الحيوية الجزيئية في جامعة تكساس مع الرأي السابق في أن هناك حاجة ماسة إلى التركيبات الفموية. وتتراوح تكلفة دورة علاج واحدة لمدة 5 أيام باستخدام دواء «ريمديسيفير» من 2340 دولاراً إلى 3120 دولاراً في الولايات المتحدة. ويقول لموقع «ميد سكيب»: «نأمل أن نتمكن من التوصل إلى شيء أسهل قليلاً في إدارته، ودون مخاوف كثيرة من الآثار الجانبية السامة».

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أول حبوب لعلاج «كورونا» قد تكون جاهزة نهاية العام أول حبوب لعلاج «كورونا» قد تكون جاهزة نهاية العام



أخبار ذات صلة

GMT 11:25 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

ترقّب دولي لتقرير بعثة تقصي منشأ الوباء في ووهان
العرب اليوم - ترقّب دولي لتقرير بعثة تقصي منشأ الوباء في ووهان

GMT 10:44 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

«الوكالة الأوروبية للأدوية» تدافع عن «أسترازينيكا»
العرب اليوم - «الوكالة الأوروبية للأدوية» تدافع عن «أسترازينيكا»

GMT 21:27 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

ارتفاع وفيات كورونا في المكسيك إلى 195119
العرب اليوم - ارتفاع وفيات كورونا في المكسيك إلى 195119

GMT 21:26 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

الصين توافق على استخدام لقاح محلي جديد ضد كورونا
العرب اليوم - الصين توافق على استخدام لقاح محلي جديد ضد كورونا

GMT 21:21 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

تونس تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - تونس تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:12 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

أفكار عصرية لتنسيق البليزر الواسع المزين بالحزام
العرب اليوم - أفكار عصرية لتنسيق البليزر الواسع المزين بالحزام

GMT 02:26 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

أجمل وجهات سياحية في العالم احتفالًا بيوم عيد الام
العرب اليوم - أجمل وجهات سياحية في العالم احتفالًا بيوم عيد الام

GMT 07:17 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

مجموعة قواعد للحصول على منزل جميل وأنيق وعصري
العرب اليوم - مجموعة قواعد للحصول على منزل جميل وأنيق وعصري

GMT 02:20 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

وزير الخارجية البريطاني يحذر من تراجع الديمقراطية في العالم
العرب اليوم - وزير الخارجية البريطاني يحذر من تراجع الديمقراطية في العالم

GMT 07:22 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

وائل الإبراشي يغادر المستشفى ويحدد موعد عودته للشاشة
العرب اليوم - وائل الإبراشي يغادر المستشفى ويحدد موعد عودته للشاشة

GMT 01:19 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

فساتين سهرة باللون الاسود لمناسبات ربيع 2021
العرب اليوم - فساتين سهرة باللون الاسود لمناسبات ربيع 2021

GMT 02:27 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

"وادي الديسة" لوحة الجاذبية في معادلة الطبيعة السعودية
العرب اليوم - "وادي الديسة" لوحة الجاذبية في معادلة الطبيعة السعودية

GMT 03:45 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

نصائح لتطبيق ديكورات صالات استقبال عصرية
العرب اليوم - نصائح لتطبيق ديكورات صالات استقبال عصرية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:41 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

الخارجية البحرينية ترسل مذكرة احتجاج إلى قطر بسبب برنامج عبر قناة "الجزيرة"
العرب اليوم - الخارجية البحرينية ترسل مذكرة احتجاج إلى قطر بسبب برنامج عبر قناة "الجزيرة"

GMT 07:24 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

اختتام اجتماع لجنة أوبك+ دون توصية بشأن الإنتاج
العرب اليوم - اختتام اجتماع لجنة أوبك+ دون توصية بشأن الإنتاج

GMT 03:30 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

10 من أهم الأماكن السياحية في ستوكهولم لا تفوت زيارتها
العرب اليوم - 10 من أهم الأماكن السياحية في ستوكهولم لا تفوت زيارتها

GMT 17:25 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

أفضل سيارات رياضية للمبتدئين 7 تجارب مميزة لعشاق السرعة
العرب اليوم - أفضل سيارات رياضية للمبتدئين 7 تجارب مميزة لعشاق السرعة

GMT 15:21 2021 الثلاثاء ,02 آذار/ مارس

«تويتر» تدرس إطلاق خدمات مدفوعة لتنويع مداخيلها
العرب اليوم - «تويتر» تدرس إطلاق خدمات مدفوعة لتنويع مداخيلها

GMT 02:04 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

حلق في سماء العلا مع تجارب ترفيهية ساحرة
العرب اليوم - حلق في سماء العلا مع تجارب ترفيهية ساحرة

GMT 04:08 2021 الجمعة ,05 آذار/ مارس

إيلون موسك يخسر 6 مليارات دولار بعد تراجع أسهم "تسلا"
العرب اليوم - إيلون موسك يخسر 6 مليارات دولار بعد تراجع أسهم "تسلا"

GMT 23:42 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

السعودية تقرر تمديد الخفض الإضافي للإنتاج وسعر النفط يقفز
العرب اليوم - السعودية تقرر تمديد الخفض الإضافي للإنتاج وسعر النفط يقفز

GMT 13:46 2021 السبت ,06 آذار/ مارس

نصيحة مهمة قبل ركن سيارتك في ليلة باردة
العرب اليوم - نصيحة مهمة قبل ركن سيارتك في ليلة باردة

GMT 02:39 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

موديلات فريدة في عالم صناعة السيارات لسبب غريب "أطول الأسماء"
العرب اليوم - موديلات فريدة في عالم صناعة السيارات لسبب غريب "أطول الأسماء"

GMT 03:27 2021 الجمعة ,05 آذار/ مارس

"منتزه الوثبة" تجربة ساحرة لعشاق الاسترخاء في أبوظبي
العرب اليوم - "منتزه الوثبة" تجربة ساحرة لعشاق الاسترخاء في أبوظبي

GMT 06:57 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

أفضل السيارات الكهربائية في 2021 "البطارية" تضع تسلا S على القمة
العرب اليوم - أفضل السيارات الكهربائية في 2021 "البطارية" تضع تسلا S على القمة

GMT 06:44 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو

تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة
العرب اليوم - تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة

GMT 16:32 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير

6 سيارات أميركية خارقة ولكنها مغمورة قائمة تستحق الشهرة
العرب اليوم - 6 سيارات أميركية خارقة ولكنها مغمورة قائمة تستحق الشهرة

GMT 06:28 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

رينو تطلق سيارتها أركانا "إس يو في"الجديدة والمتميزة
العرب اليوم - رينو تطلق سيارتها أركانا "إس يو في"الجديدة والمتميزة

GMT 07:53 2021 السبت ,06 آذار/ مارس

سيارة صينية مميزة لمحبي المركبات المريحة ورخيصة الثمن
العرب اليوم - سيارة صينية مميزة لمحبي المركبات المريحة ورخيصة الثمن

GMT 21:41 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل
العرب اليوم - قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل

GMT 09:53 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab